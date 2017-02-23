Rusya, Suriye’de yapılan işkence ve katliamları BM’ye sunacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Şubat () – Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Suriye’de teröristler tarafından gerçekleştirilen katliam ve işkencelerin yanı sıra sosyal açıdan önemli yapılara mayın döşenmesi konusundaki bilgilere sahip olduğunu, bu bilgileri en yakın zamanda BM’ye sunacağını bildirdi.

Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “7 Şubat 2017 itibariyle Rusya Silahlı Kuvvetleri Uluslararası Mayın Merkezi uzmanları Halep’te yaklaşık 3 bin hektarlık bir alanı kontrol etti, 248’i sosyal açıdan önemli olan 4253 binada mayın temizledi. Söz konusu sosyal önemli binalar arsında okullar, hastaneler, camiler, elektrik santraller gibi yapılar yer alıyor. En yakın zamanda bu bilgi BM’ye ve Suriye’deki gelişmeler soruşturma komisyonuna sunulacak“ dedi.

Rusya’nın Batılı ortaklarına son zamana kadar Doğu Halep’in kontrolüne sahip olanların ılımlı muhalefet olmadığını, terörist ve militanların olduğunu defalarca bildirdiğini hatırlatan Zaharova, “Şimdi bu konuda haklı olduğumuzu ispatlayan daha çok kanıt meydana geliyor“ dedi.

Zaharova, Doğu Halep’in teröristlerden kurtarılmasından sonra terörist kumanda merkezlerinin kurulduğu yerlerde işkenceden geçtiği belli olan Suriye askerlerin ve sivil sakinlerin cesetleri bulunduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra konutlara ve sivil altyapıya giden yolların çocuk oyuncağı şeklinde yapılan bombalarla mayınlandığı da tespit edildi.