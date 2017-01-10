Rusya, Suriye’de muhalif grupları tek platformda toplamayı amaçlıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Ocak () - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı’nın Orta Doğu Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov’un Suriye Halk Cephesi liderlerinden Kadri Camil ile Suriye’nin muhalif gruplarının hükümet ile görüşmesi için tek platform kurulması konusunun ele alındığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında Suriye’de oluşan durum ele alındı ve Suriye muhalif gruplarının BM Güvenlik Konseyi’nin kararı temelinde krizin siyasi çözüm sürecine katılmalarını sağlayacak tek platform kurulması gerektiğine dikkat çekildi” denildi.

Astana’da Ocak ayının ikinci yarısında hükümet temsilcileri ve muhalif grupları arasında görüşmeler düzenlenecek. Çalışmaların daha sonra Cenevre’de devam etmesi planlanıyor.