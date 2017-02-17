Rusya, Sovyetler Birliği’nin tüm dış borçlarını ödeyecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova 16 Şubat () – Rusya’nın 2017 yılının sonuna kadar Sovyetler Birliği’nin tüm dış borçlarını ödeyeceği bildirildi.

İzvestiya gazetesi, Maliye Bakanlığı kaynaklarına dayanarak yaptığı haberde, “Borçlar 2017 yılında devlet borcunun düzenlenmesini öngören bütçe kaynakları sayesinde ödenecek” denildi.

Şu anda eski Sovyetler Birliği’nin kreditörleri arasında borcu ödenmemiş tek ülkenin Bosna Hersek olduğu belirtildi. Kaynağın verilerine göre, borç 125.2 milyon doları buluyor.

