Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
Emniyet Müdürü intihar girişiminde bulundu
PALANDÖKEN: KISA VADEDE SGK PRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLMELİ
Palandöken: SGK prim oranları düşürülmeli
Ozan Arif'i son yolculuğuna sevenleri uğunladı
Ozan Arif'in cenazesine katılan tek...
Aykut Kocaman: Protesto edilecek ne yapmış olabilirim?
Aykut Kocaman'dan Protesto açıklaması

Rusya sınırsız menzilli nükleer güçlü füzesini test etti

Gonca YAĞCI, () - Rus basını, Rusya'nın sınırsız menzilli nükleer kruz füzesi olan Burevestnik'in Ocak ayında başarıyla test edildiğini duyurdu. Rus medyasına göre, sınırsız bir seyir kabiliyetini olan Burevestnik güdümlü nükleer...

Rusya sınırsız menzilli nükleer güçlü füzesini test etti

Gonca YAĞCI, () - Rus basını, Rusya'nın sınırsız menzilli nükleer kruz füzesi olan Burevestnik'in Ocak ayında başarıyla test edildiğini duyurdu.

Rus medyasına göre, sınırsız bir seyir kabiliyetini olan Burevestnik güdümlü nükleer füzenin en önemli aşaması başarıyla test edildi. Denemeyi, Rus ordusu resmi olarak teyit etmezken, test aşamasının nerede ve ne zaman gerçekleştiği ise açıklanmadı. Televizyon kuruluşu Russian Today’in yayınladığı görüntülerde bir grup mühendisin bazı bölümleri kapatılmış füzeyi dikkatlice incelediği görülüyor.

Nükleer güçle çalışan  9M730 Burevestnik, sınırsız manevra kabiliyetiyle çok uzak mesafelere ulaşabiliyor ve günler boyunca dünya çevresinde dolaşabiliyor.

Silahın başarılı bir şekilde çalışması halinde, füzenin Asya’dan Pasifik okyanusuna ordan Güney Amerika’ya ve ABD hava sahasına girerek Meksika Körfezi’ne kadar ulaşabilecek güçte olduğu belirtildi.

Burevestnik’in menzilinin ABD’ye ait bir Tomahawk seyir füzesinden en az 10 kat daha yüksek olduğu açıklanmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328