Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - Rusya Savunma Bakanlığı'nın Tu-154 uçağı Karadeniz'de düştü. Uçağın parçaları Soçi'nin Karadeniz kıyısından 5,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu; yolcuların özel eşyalarına ulaşıldığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait uçak Karadeniz'de düştü (2)
Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - Rusya Savunma Bakanlığı'nın Tu-154 uçağı Karadeniz'de düştü. Uçağın parçaları Soçi'nin Karadeniz kıyısından 5,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu; yolcuların özel eşyalarına ulaşıldığı bildirildi....
25 Aralık 2016 Pazar 09:40
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