Rusya Savunma Bakanlığı: Düşen uçakta sanatçılar ve Rus basın mensupları vardı

Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - Rusya savunma bakanlığı basın departmanından yapılan açıklamada kaybolan uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni Yılını kutlamak için giden Rusya Silahlı Kuvvetleri, sanatçılar ve çeşitli Rus basın mensuplarından oluşuyordu. Rusya'nın Soçi şehrinde askeriyeye ait bir Tu-154 tipi uçağın düştüğü ve içinde 8'i mürettebat toplam 83 kişinin olduğu bildirildi. Rus resmî haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre daha önce radardan kaybolduğu belirtilen uçağın pilotaj veya teknik arızadan dolayı düşmüş olabileceği belirtildi. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Adler Havaalanı'ndan havalanan uçak kısa bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Savunma Bakanlığı Basın servisi yaptığı açıklamada uçakta askeri yetkililerin yanı sıra bazı sanatçılar ve dokuz kişilik bir basın mensubu grubunun bulunduğunu belirtti. Şuanda uçağın aranmasına devam edildiği ve radarda kaybolan uçak ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiği bildirildi.