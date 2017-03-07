Siyamend Kaçmaz, Moskova, 7 Mart () - Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya, Türkiye ve ABD Genelkurmay Başkanları'nın Antalya'da düzenlediği toplantıya dair fotoğraflar yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleti Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Danford Antalya'da üçlü görüşme yapıyorlar. Toplantıda Suriye ve Irak'taki güvenlik konularının görüşülmesi planlanıyor" denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Antalya toplantısından fotoğraflar paylaştı
Siyamend Kaçmaz, Moskova, 7 Mart () - Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya, Türkiye ve ABD Genelkurmay Başkanları'nın Antalya'da düzenlediği toplantıya dair fotoğraflar yayınladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya...
07 Mart 2017 Salı 14:21
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