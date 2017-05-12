Rusya Savunma Bakanlığı, Amerikan uçağı ile yaşanan olayı açıkladı

Moskova, 12 Mayıs, () - Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçağı Su-30’un 9 Mayıs’ta Rusya sınırlarına yaklaşan Amerikan casus uçağını yakalamak için Karadeniz’de havalandığını bildirdi.
Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, olayın 12:00’da meydana geldiği, Su-30’un Güney Askeri Bölgesi’nin nöbetçi güçleri arasında yer aldığı belirtildi. Rus uçağının pilotu Amerika’nın uçağına yaklaştıktan sonra uçağı R8A “Poseidon” olarak belirledi.
Açıklamalara, “Rus uçağı Amerikalı pilotları manevra yaparak ‘Selamladı’. Bunun ardından Amerikan uçağı Rusya sınırlarından uzaklaştı. Su-30 başarıyla hava üssüne geri döndü” diye devam edildi.
Daha önce NBC TV kanalı, Rus uçağının ABD Hava Kuvvetleri uçağından 6 metre uzaklıkta uçtuğunu bildirmişti.