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Muğla Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu (ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Rusya Savunma Bakanı: YPG’nin çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG’nin çekilmesinin tamamlandığını duyurdu. Şoygu, açıklamasında, “YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı” ifadelerini kullandı. Öte yandan, bölgenin Suriye...
DIŞ HABERLER 29.10.2019, 17:55
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG’nin çekilmesinin tamamlandığını duyurdu. Şoygu, açıklamasında, “YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı” ifadelerini kullandı. Öte yandan, bölgenin Suriye sınır muhafızları ve Rus askeri polisinin kontrolü altında olduğunu belirtti.
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