Rusya Savunma Bakanı: YPG’nin çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG’nin çekilmesinin tamamlandığını duyurdu. Şoygu, açıklamasında, “YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi planlanandan daha önce tamamlandı” ifadelerini kullandı. Öte yandan, bölgenin Suriye sınır muhafızları ve Rus askeri polisinin kontrolü altında olduğunu belirtti.