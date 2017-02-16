Rusya Savunma Bakanı Pentagon'dan açıklama bekliyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Amerila ile ilişkilerini düzeltmeye hazır olduğunu, fakat güçle diyalog kurma çabalarının anlamsız olduğunu ifade etti.Şoygu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Pentagon ile işbirliği kurmaya hazırız. Fakat Rusya'ya karşı güç tavırlarıyla diyalog kurma çabaları saçmadır" ifadesini kullandı.Böylelikle Bakan NATO ülkelerinin savunma bakanlarının Brüksel'deki toplantıda ABD'nin Rusya ile işbirliği kuracağını, fakat Moskova ile güç tavrıyla konuşacağını söyleyen ABD Savunma Bakanı James Norman Mattis'e yanıt verdi.Şoygu, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford'ın Bakü'deki görüşmesinde Moskova'nın Pentagon'dan açıklama beklediğini belirtti.