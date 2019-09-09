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Rusya Savunma Bakanı'ndan 'simetrik adım atma' çağrısı
Fransa ve Rusya arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, silahlanma yarışını önlemek için 'simetrik adım atma' çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 'ABD bir bölgeye...
DIŞ HABERLER 09.09.2019, 17:10
Fransa ve Rusya arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, silahlanma yarışını önlemek için 'simetrik adım atma' çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 'ABD bir bölgeye sistem konuşlandırmadıkça', kendilerinin de konuşlandırmayacağını söyledi.
Rusya ve Fransa arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Nükleer Anlaşma’dan çekilmesinin ardından stratejik istikrarın durumunu detaylı olarak görüştük. Bizim konu hakkındaki görüşümüz gayet açık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bunu defalarca dile getirdi. ABD bir bölgeye sistem konuşlandırmadıkça, biz de konuşlandırmayacağız" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Paris ve Moskova'yı, Avrupa'da stratejik istikrarın inşası için birlikte çalışmaya davet etti. Fransız Bakan, "Avrupa’daki stratejik istikrarın durumunu daha iyi hale getirmek için birlikte çalışmalıyız, çünkü Rusya ile güçlü ve net ilişkilerimiz olmadığı müddetçe Avrupa asla güvende olmayacak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Rusya ve Fransa'nın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerden sonra, Avrupa'da silahlanma yarışını önlemek için 'simetrik adım atma' çağrısında bulundu.
Rusya ve Fransa arasında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Nükleer Anlaşma’dan çekilmesinin ardından stratejik istikrarın durumunu detaylı olarak görüştük. Bizim konu hakkındaki görüşümüz gayet açık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bunu defalarca dile getirdi. ABD bir bölgeye sistem konuşlandırmadıkça, biz de konuşlandırmayacağız" dedi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Paris ve Moskova'yı, Avrupa'da stratejik istikrarın inşası için birlikte çalışmaya davet etti. Fransız Bakan, "Avrupa’daki stratejik istikrarın durumunu daha iyi hale getirmek için birlikte çalışmalıyız, çünkü Rusya ile güçlü ve net ilişkilerimiz olmadığı müddetçe Avrupa asla güvende olmayacak" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Rusya ve Fransa'nın gerçekleştirdiği ikili görüşmelerden sonra, Avrupa'da silahlanma yarışını önlemek için 'simetrik adım atma' çağrısında bulundu.
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