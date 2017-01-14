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Rusya Sanayi Bakanı, otomobil üretim ve satışlarında artış bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ocak () - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 2017 yılında araba satışlarının sayısının geçen yıldan daha az olmaması ve üretimde de küçük artış beklediğini açıkladı. Manturov, “Eğilim...

Rusya Sanayi Bakanı, otomobil üretim ve satışlarında artış bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ocak () - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, 2017 yılında araba satışlarının sayısının geçen yıldan daha az olmaması ve üretimde de küçük artış beklediğini açıkladı.

Manturov, “Eğilim iyileşiyor. En azından araba satışları geçen yılın göstergesinden daha kötü olmayacak. Araba üretiminde küçük artış bile söz konusu olabilir.“

Avrupa İş Derneği, Rusya’da 2016 yılının Aralık ayında araba satışlarının yüzde 0.9 oranında düşerek 146 bin seviyesine ulaştığını, 2016 yılı içinde de yüzde 11 oranında azalarak 1.42 milyon seviyesine düştüğünü açıkladı.

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