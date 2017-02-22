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Rusya, Rakka’da ABD ile ortak mücadele önerdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Şubat () - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve ABD’nin Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı ortak mücadeleye başlayabileceğini açıkladı. Şoygu, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı...

Rusya, Rakka’da ABD ile ortak mücadele önerdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Şubat () - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya ve ABD’nin Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı ortak mücadeleye başlayabileceğini açıkladı.

Şoygu, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada “Hedefimiz, çabalarımızı birleştirmek. Bunu yapmak için tüm imkanlara sahibiz. Uluslararası terör tek düşmanımızdır. Hem biz, hem Amerikalılar bunu düşman olarak kabul ediyoruz. Rakka’daki durum belli, orada kimin bulunduğu konusunda anlaşmazlıklar yok. Ancak çalışmalara başlamak için diyaloğun kurulması gerekiyor“ dedi.

Hatırlanacağı üzere 29 Ocak’ta ABD Başkanı Donald Trump, ABD Genelkurmay yönetiminin IŞİD’i yok etme planını hazırlamasını öngören kararnameyi imzaladı. Trump, teröristlere karşı mücadelede yeni ortakların bulunmasını istedi.

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