Rusya, petrol üretiminde dünya lideri

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Şubat () – Rusya, 2016 yılının Mart ayından beri ilk defa petrol üretiminde Suudi Arabistan’ı geride bırakarak dünya lideri konumuna geldi.

Joint Organization Data Initiative kurumunu tarafından yayımlanan raporda, Rusya’nın 2016 yılının Aralık ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla petrol üretimini yüzde 4 oranında arttırarak günlük 10.49 milyon varil petrol ürettiği bildirildi.

Suudi Arabistan ise aynı dönemde petrol üretimini yüzde 3 oranında arttırdı ve günlük 10.46 milyon varil petrol üretti. Üçüncü sırada yer alan ve Kasım ayında günlük 8.9 milyon varil üreten ABD, Aralık ayında günlük 8.8 milyon varil üretiyordu.

Hatırlanacağı üzere Şubat ayında yayımlanan Uluslararası Enerji Ajansının raporunda OPEC ülkelerinin petrol ihracatının kısıtlanmasını öngören üstlendiği yükümlülüklerini genel olarak yerine getirdiği bildirildi. OPEC ülkeleri günlük petrol üretimini 1 milyon varile azaltırken Rusya petrol üretimini günlük 100 bin varile indirdi.