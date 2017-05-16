Rusya pazarına girmek isteyen Türk işletmelerine denetleme

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Mayıs () – Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) heyeti Rus pazarına sebze ve meyve göndermeyi planlayan Türk işletmelerini denetlemeye başladı.

Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, “Rosselhoznadzor’un denetimi sırasında marul, biber, kabak ve bal kabağı gibi ürünleri üreten büyük işletmeler kontrol ediliyor. Özellikle bu ürünler zararlı böcek içermeleri sebebiyle Rosselhoznadzor’un geçici kısıtlama listesinde yer alıyorlardı” denildi.

Açıklamada uzmanların hafta sonuna kadar 15 işletmede denetim yapacağı belirtildi.