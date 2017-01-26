Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar
MB faiz kararı sonrası dolar yeniden 3.80 lirayı aştı
MB faiz kararı sonrası dolar...
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak değiştirdi
Adil Öksüz, soyadını 'Cantürk' olarak...

Rusya, öncelikli projelere 177 milyar ruble ayırdı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya hükümetinin öncelikli projeleri gerçekleştirmeye başladığını, 2017 yılında bu projelere bütçeden 177 milyar ruble ayırtıldığını ve harcamalarını denetleyecek..

Rusya, öncelikli projelere 177 milyar ruble ayırdı

 Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya hükümetinin öncelikli projeleri gerçekleştirmeye başladığını, 2017 yılında bu projelere bütçeden 177 milyar ruble ayırtıldığını ve harcamalarını denetleyecek iş grubunun da kurulduğunu belirtti.

Rusya Başkanlığı Stratejik Gelişim ve Öncelikli projeler Konseyi oturumunda konuşan Başbakan Medvedev, “Onaylanmış projeleri gerçekleştirmeye başladık. Bu yıl bu projelere bütçeden toplam olarak 177 milyar ruble gibi büyük finansman ayırtıldı. Devlet desteği ve bölgelerdeki finansmanın ayarlanması zamanında yapılmalı“ dedi.

Harcamaların titizlikle denetlenmesi gerektiğini dile getiren Medvedev, “Bugün bunu yapacak iş grubunu oluşturacağız. Gruba bu projelerle uğraşan herkes dahil edilecek. Proje bütçesinin gerçekleştirilmesine ilişkin raporları tutmanızı rica ediyorum“ diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55