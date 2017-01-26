Rusya, öncelikli projelere 177 milyar ruble ayırdı

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Rusya hükümetinin öncelikli projeleri gerçekleştirmeye başladığını, 2017 yılında bu projelere bütçeden 177 milyar ruble ayırtıldığını ve harcamalarını denetleyecek iş grubunun da kurulduğunu belirtti.

Rusya Başkanlığı Stratejik Gelişim ve Öncelikli projeler Konseyi oturumunda konuşan Başbakan Medvedev, “Onaylanmış projeleri gerçekleştirmeye başladık. Bu yıl bu projelere bütçeden toplam olarak 177 milyar ruble gibi büyük finansman ayırtıldı. Devlet desteği ve bölgelerdeki finansmanın ayarlanması zamanında yapılmalı“ dedi.

Harcamaların titizlikle denetlenmesi gerektiğini dile getiren Medvedev, “Bugün bunu yapacak iş grubunu oluşturacağız. Gruba bu projelerle uğraşan herkes dahil edilecek. Proje bütçesinin gerçekleştirilmesine ilişkin raporları tutmanızı rica ediyorum“ diye konuştu.