Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Şubat () - Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa’yı Rusya’nın işbirliği olmadan kurmanın mümkün olmadığını bildirdi.

Juncker yaptığı açıklamada, “Avrupa mimarisini değiştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü mevcut yoldan ilerlemek mümkün değil. Komşularımızla Avrupa mimarisinin ilerlemesi gerektiği yönleri belirlememiz gerek” dedi.

Konuşmasına devam eden Juncker, “Rusya ile aramızdaki mevcut sorunlara rağmen Rusya olmadan Avrupa’yı kurmak mümkün değil, bu AB anlamında değil, kıta anlamında." dedi.



