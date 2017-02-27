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Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Jukov, doping iddialarını yanıtladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Şubat () – Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Aleksandr Jukov, son bir yıl içinde Rus sporculara yapılan doping testlerinin sadece yüzde 0.6’sının olumlu çıktığını açıkladı. Jukov, ‘Rossiya...

Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Jukov, doping iddialarını yanıtladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Şubat () – Rusya Olimpiyat Komitesi Başkanı Aleksandr Jukov, son bir yıl içinde Rus sporculara yapılan doping testlerinin sadece yüzde 0.6’sının olumlu çıktığını açıkladı.

Jukov, ‘Rossiya 1’ Rus televizyon kanalındaki ‘Vladimir Solovyov ile Pazar Akşamı’ programında yaptığı konuşmada, “Son bir yıl içinde yabancı uzmanlar Rus sporcuları 3 binden fazla doping testinden geçirdi, bu testlerin sadece 69’u olumlu çıktı, olumlu sonuçların 41’inde meldonium maddesi bulundu ki sonradan doping maddeleri listesinden çıkarıldı. Dolayısıyla toplam olarak sadece 28 olumlu doping test çıktı ki yapılan testlerin yüzde 0.6’sını oluşturuyor ve başka ülkelerde tespit edilen göstergelerden önemli ölçüde düşük. Böylelikle tüm Rus sporcuların sırf doping sayesinde madalya kazandıkları söylentileri doğrulanmadı." dedi.

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