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Rusya'nın Suriye Anayasası taslağında "Özerk Kürt Bölgesi" öneriliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ocak () - Rusya’nın hazırlayarak, hükümete karşı silahlı mücadele yürüten gruplara sunduğu "Suriye Anayasa taslağı"nda, ülkenin üniter devlet olarak kalmasını, ancak "Özerk Kürt Bölgesi"nin...

Rusya'nın Suriye Anayasası taslağında "Özerk Kürt Bölgesi" öneriliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ocak () - Rusya’nın hazırlayarak, hükümete karşı silahlı mücadele yürüten gruplara sunduğu "Suriye Anayasa taslağı"nda, ülkenin üniter devlet olarak kalmasını, ancak "Özerk Kürt Bölgesi"nin oluşturulması öngörülüyor.

Rus haber ajansı İnterfax'ın haberine göre, Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşayan halkın kendi dilini ana bölgesel dil olarak seçme hakkını da içeren söz konusu belge, şeriatın ülkenin ana hukuk kaynağı olmasından çıkarılmasını da öngörüyor.

Cumhurbaşkanı’nın yedi yılda bir seçildiği bir yönetim sistemi oluşturulmasını öneren taslakta, Cumhurbaşkanı'nın Müslüman olması koşulu da kaldırılıyor. Taslakta, ülkenin adı "Suriye Arap Cumhuriyeti"nden "Suriye Cumhuriyeti"ne, tek kanatlı meclisin iki kanadı olan meclis ile değiştirilmesi isteniyor.

Rusya Devlet Başkanlığı'nın Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentyev de taslak için, “Siyasi sürecin başlatılmasının önemi“ne değinerek, Rusya’nın Suriye muhalefetine yardım etmeye çalıştığını vurguladı.

 

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