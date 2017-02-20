Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitaly Churkin, görev yaptığı New York'ta yaşamını yitirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da 64 yaşındaki Churkin'in ölüm haberini doğruladı ancak ölüm nedeni açıklanmadı.
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi hayatını kaybetti
Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitaly Churkin, görev yaptığı New York'ta yaşamını yitirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı da 64 yaşındaki Churkin'in ölüm haberini doğruladı ancak ölüm nedeni açıklanmadı.
20 Şubat 2017 Pazartesi 20:30
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