Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi hayatını kaybetti (2)

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Şubat () - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Rusya Dışişleri Bakanlığı 20 Şubat tarihinde derin üzüntüyle, 65. yaşına girmeden bir gün önce Rusya'nın BM daimi temsilcisi Vitaliy Çurkin'in New York'da hayatını kaybettiğini bildiriyor" denildi.
Çalışma yerinde hayatını kaybeden diplomat 21 Şubat'ta 65. yaşına girecekti.
Çurkin, BM Daimi Temsilciliği görevine 8 Nisan 2006'da getirilmişti.
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 20 Şubat () - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Çurkin 64 yaşında hayata gözlerini yumdu.