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Rusya, NATO’nun Karadeniz’de güçlenmesinden rahatsız

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () - Rusya’nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, Moskova’nın NATO’nun Karadeniz’de varlığını güçlendirme planlarına yanıt vermek için tüm önlemleri aldığını bildirdi. Gruşko...

Rusya, NATO’nun Karadeniz’de güçlenmesinden rahatsız

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 8 Şubat () - Rusya’nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, Moskova’nın NATO’nun Karadeniz’de varlığını güçlendirme planlarına yanıt vermek için tüm önlemleri aldığını bildirdi.

Gruşko “Rossiya 24” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Her halükarda, bu planları Rusya’ya karşı atılan bir adım olarak değerlendirmek gerek. Cevabımıza gelince, biz askeri teknik açıdan cevabımızı verdik. Batı birliklerimizi güçlendiriyoruz. Güvenlik ve savunma çıkarlarımızın güvenle korunması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gruşko, 15-16 Şubat tarihlerinde NATO’nun Savunma Bakanları düzeyinde konsey toplantısının olacağını hatırlatarak, “Bu toplantının ilginç olacağını düşünüyorum, çünkü NATO ABD’den ilk talimatlarını alacak. NATO’nun güneydoğuda varlığını güçlendirmek için ek kararlar alındığı bildirildi. Burada aklımızda birçok soru uyanıyor” dedi.

Gruşko son olarak, “6 ülkeden üçü NATO üyesi. Türkiye büyük bir filoya sahip, Bulgaristan ve Romanya da aynı şekilde. Montrö anlaşması var, bu anlaşmaya göre bölge dışındaki ülkeler orada kendi gemilerini tutamazlar, fakat son zamanlarda bu rejime baskı yapıldığını görüyoruz” dedi.

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