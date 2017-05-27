Rusya, NATO’da askeri giderlerin artırılmasından endişeli

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Mayıs () – Rusya’nın NATO Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, NATO ülkelerinin askeri giderlerinin artırılmasının Avrupa ülkelerinin ABD’den silah alımını artıracağını ve bölgedeki güvenliği kötüleştireceğini bildirdi.

Gruşko “Rossiya 1” TV kanalına yaptığı açıklamada, “Avrupalılar ABD’nin taleplerini kabul ederlerse ve bütçelerini GSYİH’nin yüzde 2’sine yükseltirlerse, bu onların toplam giderlerinin 370 milyar euroya çıkması anlamına geliyor. Bunun yüzde 20’si yani yaklaşık 70 milyarı silah alımına harcanacak. Bu tabi ki özellikle Amerikan silahlarının alımına gidecek” ifadesini kullandı.

NATO’nun askeri giderlerinin artırılmasının Avrupa’da krizi artıracağının altını çizen Gruşko, “Eğer onlar Amerikan tankları alıp onları Rusya sınırına dizeceklerini düşünüyorlarsa, bu Avrupa ve bölgesel güvenliğini kötüleştirir” dedi.