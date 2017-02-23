Rusya, mültecilerin kaderinin sorumluluğunu paylaşmaya karşı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Şubat () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova’yı ilk kez ziyaret eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi ile yaptığı görüşme sonrasında Rusya’nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan mültecilerin kaderinin sorumluluğunun paylaşılmasına ilişkin karara karşı olduğunu bildirdi.

Görüşme sırasında dünyadaki mülteci ve göçmen sorunu ile BM Mülteciler Yüksek Yönetimi’nin Rusya ile işbirliğinin geliştirilmesi konusu detaylı bir şekilde ele alındı. Grandi, Rusya’nın Ukrayna’nın güneydoğusundan gelen mültecilere ve Donbass’da yaşayanlara yaptıkları yardımları ve Suriye krizinin çözüm sürecindeki insani çabaları olumlu değerlendirdi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, “Rusya tarafı batı ülkelerinin mültecilerin kaderinin sorumluluğunu paylaşma kararının faydasız olduğunu bir kez daha dile getirdi. Bu kendi sorumluluğunu yabancı omuzlara yüklemektir. Mülteciler ve ihtiyacı olan göçmenlere yardım yapılmasına ilişkin sorumluluğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durumu kötüleştirenlerin ve diğer ülkelerin iç işlerine karışanların taşımaları gerektiğinin altı çizildi. Dışarıdan provoke edilen krizler dünyada insanların yer değiştirmelerinin asıl nedenidir” denildi.

Rusya’nın BM’ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu, BM Mülteciler Yüksek Yönetimi’nin faaliyetlerinin birçok konuda gerekli olduğu belirtildi.