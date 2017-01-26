Rusya Merkez Bankası döviz operasyonlarına başlayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Ocak () - Rusya Merkez Bankası’nın Maliye Bakanlığı adına Şubat ayından itibaren döviz alışverişine başlayacağı bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu işlemlerin para piyasasını önemli ölçüde etkilemeyeceğini, işlemlerin hedefinin ‘bütçe kuralı’ uygulanmadan önce "petrol fiyatlarındaki oynaklığın ekonomiye etkilerini en aza indirmek" olduğu belirtildi.

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası vasıtasıyla Şubat ayından itibaren Rusya piyasasında döviz operasyonlarına başlayacak. Petrol fiyatının varil başı 40 doları aşması halinde döviz alımı, petrol fiyatının reel fiyatının bu düzeyden düşük olması halinde döviz satışının yapılması planlanıyor.

Maliye Bakanlığı resmi sayfasından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı’nın imzaladığı kararname uyarınca 2017 yılında Urals marka petrol fiyatının varil başı 40 doları aşması durumunda petrol ihracatından kazanılacak ek gelirin federal bütçenin ek harcamalarına kullanılamayacağı hatırlatıldı. Dolayısıyla petrol ihracatından kazanılan gelirin değişmesi petrol ile ilişkili olmayan federal bütçenin açığını etkilemeyecek.

Açıklamada, “Bu karar sayesinde döviz alışverişinin yapılması, Rezerv Fonu ve Ulusal Refah Fonu’nun gerçek harcanması ile 2017 Bütçe tasarısında öngörülen bu Fonların kullanımı arasındaki farkı karşılayabilecek“ denildi.