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Rusya Merkez Bankası, büyüme tahminini yükseltti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Rusya Merkez Bankası, 2017 yılının ilk çeyreğinde GSYH büyüme hızına ait tahminin yüzde 0.4’e, ikinci çeyreğinde ise yüzde 0.5-0.6’ arttırdı. Rusya Merkez Bankası Tahmin ve Araştırma...

Rusya Merkez Bankası, büyüme tahminini yükseltti

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Şubat () - Rusya Merkez Bankası, 2017 yılının ilk çeyreğinde GSYH büyüme hızına ait tahminin yüzde 0.4’e, ikinci çeyreğinde ise yüzde 0.5-0.6’ arttırdı.

Rusya Merkez Bankası Tahmin ve Araştırma Departmanının yayımladığı ‘Eğilimler neler gösteriyorlar’ adlı açıklamada, 2017 yılının ilk yarısı için yapılan tahminlerin arttırılmasının önemli ölçüde başta PMI olmak üzere iş endekslerine bağlı olduğu bildirildi.

2017 yılının birinci ve ikinci çeyreklerinde GSYH’sinin büyümesi Urals marka petrol fiyatının varil başı 48 dolar olması beklentisine dayanıyor.

Merkez Bankasının yaptığı açıklamada, Ocak ayında kaydedilen PMI endeksine göre piyasa konjonktürünün son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Artan ruble sayesinde enflasyon azalmaya devam ediyor ancak enflasyon beklentileri hala yüksek düzeyde kalıyor.

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