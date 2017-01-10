Rusya Merkez Bankası, aktiflerinde euro payını azalttı, doları arttırdı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Ocak () - Rusya Merkez Bankası’nın 2016 yılının ikinci yarısında döviz aktiflerindeki euro payını azaltarak dolar ve yen paylarını arttırdığı bildirildi.

Rusya Merkez Bankası’nın resmi sayfasından yapılan açıklamada, 30 Temmuz 2016 tarihi itibariyle kaydedilen dolar payı, 31 Mart 2016 tarihine kıyasla yüzde 1.3 oranında artarak yüzde 48.3’e çıktı. Mart ayında döviz aktiflerinde kaydedilmeyen Yen payı ise yüzde 2.4’ü buldu.

Euro payı yüzde 3.4 düşüşle yüzde 35.7’e indi.

Rusya Merkez Bankasının açıklamasında “Aktiflerin yapısında dolar ve euro payları hakimiyetini devam ettirdi“ denildi.

Rusya Merkez Bankasının döviz aktifleri yabancı aktörlerin çıkardığı devlet ve özel hisse, mevduat ve nostro hesap bakiyesi, Rusya’nın net IMF pozisyonu gibi unsurlardan oluşuyor.