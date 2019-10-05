Rusya 'Matruşka' elması konuşuyor

Sibel DENİZ, () - RUSYA'ya bağlı Yakutistan'da dünya elmas madencilik tarihinde daha önce keşfedilmemiş bir elmasın keşfedildiği açıklandı. Bulunan elmasın içinde serbestçe hareket eden başka bir elmas olduğu ve bu nedenle elmasa 'Matruşka' adı verildiği bildirildi.



'Matruşka' adı verilen elmas, Rusya merkezli elmas madenciliği şirketi Alrosa'nın, Yakutistan'ın Nyruba şehrindeki elmas tesisinde Yakutistan Elmas Ticaret Şirketi (YaPTA) tarafından elmas çıkarma işlemleri sırasında bulundu. Elmas daha sonra Alrosa Ar-Ge ekibine teslim edildi. Bulunan elmasın içinde serbestçe hareket eden başka bir elmas olduğu belirtildi ve elmas burada X-ray mikrotomografisi (orijinal nesneye zarar vermeden yapılan sanal modelleme) gibi bazı yöntemler kullanılarak araştırıldı. Bilim insanları araştırma sonuçlarına göre Matruşka elmasının nasıl oluştuğuna dair bir hipotez ürettiler. Bu hipoteze göre, ilk önce iç kısmı oluştu ve elmasın gelişiminin diğer aşamalarında dış kısımdaki elmas oluştu.



Bilim insanlarına göre Matruşka elmasI karmaşık yapısına rağmen sadece 0.62 karat (0.124 gram). İçteki elmasın ise 0.02 karat (0.004 gram) olduğu tahmin ediliyor.



Elmasın içinde daha küçük başka bir elmas olması nedeniyle elmasa, 'Matruşka' ismi verildiği açıklandı. Matruşka elmasını bulan uzmanlar madencilik tarihinde ilk defa böyle bir elmasın bulunduğunu belirtti.



​Öte yandan, Alrosa Ar-Ge Jeolojik İşletme Yeniliklerden Sorumlu Müdür Yardımcısı ise yaptığı açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla, dünya elmas madenciliği tarihinde daha önce bu tarz bir elmas keşfedilmedi. Bu gerçekten doğanın eşsiz bir ürünü" dedi.