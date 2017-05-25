Rusya Maliye Bakanlığı, ülkedeki bölgelerin bütçe fazlasında artış belirledi

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Maliye Bakanlığının 2017 yılının ilk aylarında Rus bölgelerinin birleşik bütçesinin fazlasında artış tespit ettiğini ancak bölgeler yükümlülüklerini yerine getirdikçe bütçe fazlasının azalacağını belirtti.



Siluanov, Rusya Hükümeti oturumunda yaptığı açıklamada “Bu yıl Rus bölgelerinde gelir ve harcama ile ilgili durum gayet iyi. Yılın başından 15 Mayıs’a kadar gelirler yüzde 9.8 oranında, harcamalar ise yüzde 5.4 oranında arttı. Sonuçta bölgelerin bütçe fazlasını görüyoruz. Şüphesiz ki bu gösterge bölgelerin plana göre üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirdikçe azalacak“ dedi.



Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev ise 2016 yılında Rus bölgelerinin birleşik bütçesinin 2015 yılına göre 13 kat azalarak 12.5 milyar rubleye gerilediğine dikkat çekti.