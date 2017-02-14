Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Alacağımız döviz, yılın sonunda rezerv fonuna yatırılacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat () - Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Maliye Bakanlığının iç piyasada aldığı dövizin 2017 yılının sonunda rezerv fonuna yatırılacağını açıkladı.
Siluanov, “Herhangi özel bir fon yok. Döviz alımları petrol ve doğalgaz ihracatından kazanılan ek gelirlerine direk olarak bağlı, federal bütçede kalan para, Merkez Bankasındaki tek döviz hesabında bulunuyor. Yılın sonunda bu mevduatta biriktirilen para rezerv fonuna yatırılacak“ dedi.
Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Şubat () - Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya Maliye Bakanlığının iç piyasada aldığı dövizin 2017 yılının sonunda rezerv fonuna yatırılacağını açıkladı.