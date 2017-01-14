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Rusya Maliye Bakanı: “Petrol 50 dolar olursa Rezerv Fonunu koruyabiliriz”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ocak () - Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Mart-Nisan aylarında Rezerv Fonunu kullanmaya başlayabileceklerini açıkladı. Siluanov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hala bütçede gelecek yılın parası...

Rusya Maliye Bakanı: “Petrol 50 dolar olursa Rezerv Fonunu koruyabiliriz”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 14 Ocak () - Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Mart-Nisan aylarında Rezerv Fonunu kullanmaya başlayabileceklerini açıkladı.

Siluanov konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hala bütçede gelecek yılın parası var. Mart-Nisan aylarında Rezerv Fonunu tüketmeye başlayacağımızı düşünüyorum“ diye konuştu. Siluanov, bunun gelirlere ve yükümlülüklerin finansmanına bağlı olacağını vurguladı.

Öte yandan Bakan Siluanov, petrol fiyatının varil başı 50 dolar olması şartıyla 2017 yılında Rusya Rezerv Fonu’nun korunabileceğini söyledi.

Siluanov şöyle devam etti:

“Bu yılın bütçesi Rezerv ve Ulusal Refah Fonlarının 1.8 trilyon rublesinin kullanılmasını öngörüyor. 1 Ocak itibariyle Rezerv Fonu yaklaşık olarak 970 milyar rubleydi. Şöyle bir soru var: petrol fiyatı 50 dolar seviyesinde kalırsa Rezerv Fonunu koruyabilir miyiz? Evet, koruyabileceğiz çünkü ek harcamaların hacmi neredeyse 1 trilyon ruble olacak.“

2016 yılı sonunda Rezerv Fonu 972.13 milyar ruble seviyesinde tespit edildi. Geçtiğimiz yıl içinde Rusya bütçesinin açığını karşılamak üzere Rezerv Fonunun 2.137 trilyon rublesi kullanıldı. Petrol fiyatının 40 dolar olmasını öngören 2017 bütçe tasarısı, Rezerv fonunun sonuna kadar tüketmesini ve 4.359 trilyon rublesi olan Ulusal Refah Fonunun tüketilmesine başlamasını öngörüyor.

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