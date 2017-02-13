Rusya: Kuzey Kore’ye karşı tepkiler kolektif olmalı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Şubat ( ) - Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, uluslararası toplumun Kuzey Kore’nin füze denemesine karşı tepkilerinin kolektif olması gerektiğini ve her ülkenin ayrı tepki göstermesinin durumu daha da kötüleştireceğini açıkladı.

Kosaçev, Rus haber ajansı İnterfax’a yaptığı açıklamada, “Şimdi en önemlisi, uluslararası toplumun göstereceği tepkinin hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kapsamında hem de 5+1 mekanizması kapsamında kolektif olmasıdır. Gerek ABD, gerek Güney Kore, gerek Japonya olsun her hangi bir ülkenin tek taraflı tepkisi zaten gerginleşmiş durumu daha da gerginleştirecek.“ dedi.

Kosaçev, “Moskova’nın tutumu, BMGK’nin 2321 numaralı 30 Kasım 2016 tarihli kararnamesine uyuyor.“ dedi. Söz konusu kararnamede Kuzey Kore’nin balistik füze ve nükleer denemelerini ve herhangi bir kışkırtıcı eylem yapmaması gerektiği öngörüyor.

Hatırlanacağı üzere Kuzey Kore, Japon denizi istikametine balistik füze fırlattı. Japonya Hükümeti, füzenin fırlatıldığı haberini doğruladı.