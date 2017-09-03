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Rusya, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi

Siyamend Kaçmaz, Moskova () - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzeleri için patlayıcı araç denemeleri nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,...

Rusya, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinden dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi

Siyamend Kaçmaz, Moskova () - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzeleri için patlayıcı araç denemeleri nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "3 Eylül'de Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzeleri için patlayıcı araç denemesi nedeniyle ciddi endişe duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, bu eylemler ile Kuzey Kore'nin birkez daha BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ve uluslararası kuralları ihlal ettiğini belirtti.

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