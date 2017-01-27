Rusya Konsolosluğu Türkiye'den Rus vatandaşlarının mahkemesi hakkında bilgi talep etti

Rusya'nın İstanbul Konsolosluğu, yetkili organlara Türk basınında yer alan uçak modelleriyle şehirde terör saldırısı planlayan 7 Rus vatandaşının mahkemesine ilişkin bilgi talebinde bulundu.

Rusya Konsolosluğu Temsilcisi Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Konsolosluk bu konuyla ilgili Türkiye'nin yetkili organlarına bilgi talebinde bulundu" ifadesini kullandı. Temsilci, Türk tarafının Rusya konsolosluğunu mahkeme sürecinin başladığına ve bu kişilerin göz altına alındığına ilişkin bilgi vermediğini belirtti.

Daha önce, İstanbul Mahkemesi Zelimhan Tsaysayev, Aza Bepcahoba, Zukra Borçaşvili, Salman Dakayev, Kiuri Hatsayev, Bekham Alimhanov, Hassan Orstho, Fuat Güneş ve Fatma Altıntaş olmak üzere IŞİD'in 9 teröristinin soruşturmasını yürüttüğü belirtildi. Bu kişilerin arasında şehirde uzaktan yönetilen uçak modellerinin yardımıyla terör saldırısı hazırlayan 7 Rus vatandaşı yer alıyor.