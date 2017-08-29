Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Rusya: K.Kore füzeleri bizi tehdit ederse savunma sistemlerimiz devreye girer

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri sırasında Rusya'ya tehdit oluşturması halinde füzelerin Rusya'nın Uzak Doğu'daki füze savunma sistemleri tarafından vurulacağını bildirdi.

Rusya: K.Kore füzeleri bizi tehdit ederse savunma sistemlerimiz devreye girer

 Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri sırasında Rusya'ya tehdit oluşturması halinde füzelerin Rusya'nın Uzak Doğu'daki füze savunma sistemleri tarafından vurulacağını bildirdi.

Klintseviç Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya için bir tehdit yok, fakat bizim topraklarımız için tehdit oluşması halinde füze savunma sistemleri devreye girer" dedi.

Senatör, Japonya'nın kendi hava sahasındaki Kuzey Kore'ye ait füzeyi yok etmemesinin Tokyo'nun bu yükseklikteki füzeyi imha etmek için gerekli teknik imkanlara sahip olmamasından kaynaklandığını belirterek, "Fakat biz bunu yapabiliriz ve füzeyi kendi hava sahamızda kesinlikle vururuz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314