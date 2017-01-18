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Rusya: Kiev, siyasi çıkar peşinde

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak () - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya’yı terörü finanse etme suçundan Lahey’de bulunan BM Uluslararası Mahkemesi’ne vermesinin ardında siyasi çıkarların bulunduğunu bildirdi. Dışişleri...

Rusya: Kiev, siyasi çıkar peşinde

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak () - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’nın Rusya’yı terörü finanse etme suçundan Lahey’de bulunan BM Uluslararası Mahkemesi’ne vermesinin ardında siyasi çıkarların bulunduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kiev’in bu konuda da insan haklarını korumayı veya anlaşmalara uymayı hedeflemediği ortada. Rusya’ya karşı Uluslararası Mahkemeye başvurulmasının arkasında siyasi çıkarlar bulunuyor. Rusya, her türlü hukuki koruma aracını kullanacak” ifadesi yer aldı.

Bu konu hakkında daha detaylı açıklamanın ilgili belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından yapılacağının belirtildiği bakanlık açıklamasında şu şekilde devam edildi:

“Rusya her zaman her türlü terör eylemini kınamış ve aktif bir şekilde mücadele etmiştir. Bu alandaki yükümlülüklerimize en dikkatli şekilde yaklaşıyoruz. Rusya, Ukrayna’nın suçlamalarına içtenlikle yaklaşarak olayı anlamaya çalıştı, fakat Ukrayna yetkili makamlarının diyalog kurma konusunda isteksizliğiyle karşılaştı.”

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