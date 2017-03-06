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“Rusya karşıtı basmakalıp inanışlardan vazgeçilmeli”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart () - Politolog Mark Laurence Shrad, ABD’deki Rusya karşıtı eylemlerin devam ettiğini, fakat Rusya’ya karşı mantıklı siyasi bir çizgi oluşturmak için sakinleşmek ve olaylara düzgün bakılması gerektiğini...

“Rusya karşıtı basmakalıp inanışlardan vazgeçilmeli”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart () - Politolog Mark Laurence Shrad, ABD’deki Rusya karşıtı eylemlerin devam ettiğini, fakat Rusya’ya karşı mantıklı siyasi bir çizgi oluşturmak için sakinleşmek ve olaylara düzgün bakılması gerektiğini bildirdi.

Shrad, Foreign Policy’de yazdığı makalede, “Batının basın araçlarına güvenecek olursak, Rusya Trump’ın ABD başkanı olmasının arkasında yer alıyor, İngiltere’nin iç işlerine karışıyor, Balkanlarda ve Ukrayna’da kaos yaratıyor, Belarus ve Finlandiya’yı işgal etmeye hazırlanıyor, Putin ise Avrupa hatta tüm dünyadaki demokratik düzeni yıkmak için planlar yapıyor. Sadece pes etmek kalıyor, Rusya dünyayı yönetiyor” dedi.

Makalede, tüm bunların Amerikalı vatandaşların Rusya ile işbirliği kurma konusunda endişelenmelerine neden olduğu, fakat Rusya’nın o kadar korkunç olmadığı belirtildi.

Shrad, “ABD’de Rusya’yı küresel tehdit olarak algılamaya alıştılar. Bu adımlardan hiçbiri Rusya’nın gerçekte nasıl olduğunu değerlendirme konusunda yardımcı olmuyor.

Bazıları Rusya’yı agresif bir devlet, Rus lideri ise Hitler gibi göstermeye çalışıyorlar. Rusya ile ilişkilerin kötüleşmesini yeni soğuk savaşın başlangıcı olarak algılıyorlar ve buna sert tepki verilmesini bekliyorlar.

Rusya’ya karşı düzgün bir politika oluşturulması için Amerikalıların saçmalıkları bırakmaları ve olaylara daha mantıklı bakmaları gerek.” dedi.

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