Rusya, Karlov cinayetinde suçlu olan herkesin ceza almasını bekliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 13 Ocak () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetinde adı geçen herkesin gerekli cezaya çarptırılmasını ümit ettiğini bildirdi.

Zaharova konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Şu anda Rusya’dan gönderilen soruşturma grubu ile sıkı işbirliği içerisinde Türk kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Elimizdeki bilgilere göre, bu terör suçuna dahil olduğu düşünülen kişiler gözaltına alındı. Tüm organizatörler ve aracıların tespit edilip gerekli cezalara çarptırılacağını düşünüyoruz. Soruşturmanın kesin detaylarını açıklamak için henüz erken, fakat bu özel kontrol altında.”

Hatırlanacağı üzere, Büyükelçi Karlov, 19 Aralık’ta Ankara’daki sergi sırasında sırtından vurularak öldürüldü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bunu terör saldırısı olarak adlandırdı.