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Rusya İnşaat Bakanı: İpotek faiz oranı düşebilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Rusya İnşaat Bakanı Mihail Men, 2017 yılında ortalama ipotek kredisi faiz oranının yüzde 10’un altına düşebileceğini açıkladı. Şu an ortalama ipotek faiz oranının yüzde 12.5 oranında olduğunu...

Rusya İnşaat Bakanı: İpotek faiz oranı düşebilir

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 22 Ocak () - Rusya İnşaat Bakanı Mihail Men, 2017 yılında ortalama ipotek kredisi faiz oranının yüzde 10’un altına düşebileceğini açıkladı.

Şu an ortalama ipotek faiz oranının yüzde 12.5 oranında olduğunu kaydeden Men, ipotek kredilere devlet desteği öngören programa devam edilmesinin gereksiz olduğunu ifade etti.

Men, “Ekonomide zor durum yaşanmazsa ipotek faiz oranı yüzde 10’un altına düşecek diye söyleyebiliriz. Yüzde 10 seviyesi, halkımız için önemli ‘psikolojik düzey’“ ifadesini kullandı.

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