Rusya ile Yunanistan ticaret hacmi, yüzde 80 oranında arttı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 15 Mayıs () – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017 yılının ilk iki ayı içerisinde Rusya ile Yunanistan’ın ticaret hacminin yüzde 80 oranında arttığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşen Putin, “Olumlu eğilimler var, geçen yıl içerisinde yüzde 4’den fazla artan, bu yılın ilk iki ayında da yüzde 80 oranında yükselen ticaret hacminden bahsediyorum. Genel açıdan AB ülkeleri ile ticaret hacmimiz yüzde 43 oranında arttı. Rusya ve Yunanistan’ın gündeminde şu an maalesef dondurulmuş halde bulunan ama iyi perspektifleri olan iyi ikili projeler de var“ dedi.

Rusya ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde varılan başarılarının önemli olduğunu ancak ele alınması gereken birçok sorunun olduğunu dile getiren Çipras ise, “En önemlisi, ikili ticaret hacminde tespit edilen olumlu eğilimleri ve genel olarak bölgedeki durumunu görüşmek“ diye konuştu.