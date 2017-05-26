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“Rusya ile diyaloga açık kalmayı sürdürüyoruz.”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Mayıs () - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin savunma harcamalarını nasıl artıracaklarını ortaya koyan yıllık planlar geliştirmede mutabık kaldıklarını ifade ederek, “Müttefikler, gayrisafi...

“Rusya ile diyaloga açık kalmayı sürdürüyoruz.”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 26 Mayıs () - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin savunma harcamalarını nasıl artıracaklarını ortaya koyan yıllık planlar geliştirmede mutabık kaldıklarını ifade ederek, “Müttefikler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’sini savunmaya harcama taahhüdünü yerine getirme niyetinde.” dedi.
Stoltenberg, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.
İttifak ülkelerini daha öngörülemez bir dünyada güvenli tutmak için savunmaya yatırım yapmaya ve ittifak genelinde daha adil bir yük paylaşımı sağlamaya devam edilmesi gerektiğini aktaran Stoltenberg, bu konuda zaten ilerleme kaydedildiğini, geçen yıl çok uzun süreli gerilemenin ardından savunmaya milyarlarca dolar daha fazla yatırım yapıldığını vurguladı.
NATO-Rusya ilişkisinin de liderlerin gündeminde geldiğini kaydeden Stoltenberg, “Bugün, güçlü savunma ve anlamlı diyalogu kapsayan çift kulvarlı yaklaşımımızı tekrar teyit ettik. İki alanda da ilerleme kaydediyoruz. Müttefikler, bir çatışma çıkarmak için değil, çatışmayı önlemek ve barışı korumak için güçlü bir şekilde birlikte duruyorlar. Aynı zamanda, şeffaflığı artırmak ve riskleri azaltmak için Rusya ile diyaloga açık kalmayı sürdürüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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