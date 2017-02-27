“Rusya ile ABD arasında, savunma alanındaki ilişkiler düzelebilir”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 27 Şubat () – Rus kamu şirketi ‘Rostek’ Başkanı Sergey Çemezov, Moskova ile Washington arasında savunma alanı dahil olmak üzere ilişkilerin, yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın iktidara gelmesi sayesinde düzelebileceğini söyledi.

ABC kanalına açıklamalarda bulunan Çemezov, “Fikrimizce Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler düzelebilir. ABD Başkanı Donald Trump iş alanından geldi. İş alanı ise ekonomik çıkarların önceliğini tanıyor. Savunma alanında da ilişkilerimiz iyileşebilir“ dedi.

Rusya ve ABD’nin Boeing Şirketinin projesi kapsamında başarılı işbirliği yaptığını hatırlatan Çemezov, Rusya’nın Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de askeri operasyona devam ettiğini, bu harekat sırasında Rus askeri araçlarının da kalitelerini sergilediklerini söyledi.