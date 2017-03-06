"Rusya ile AB arasındaki diyalog derinleşti"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart () – Danimarka’nın Rusya Büyükelçisi Thomas Winkler, son zamanlarda Rusya ile AB arasındaki diyaloğun derinleştiğini söyledi.

Rus haber ajansı RİA Novosti’ye açıklamalarda bulunan Winkler, “En yakın gelecekte belli değişiklikleri görmeyeceğimizi düşünüyorum, yaptırımlar ve karşılıklı yaptırımlar kaldırılmayacak, Kırım Rusya’nın parçası kalacak, Ukrayna’nın doğusunda zor durum yerini koruyacak. Bütün bunlara rağmen tarafların yakınlaşması ve diyalog pekiştirme yollarını araması hissi var. Diyalog pekiştirme yönünde adımların atıldığını hissediyorum, hem Rusya hem Danimarka bu diyaloğun gerekli olduğunu anlıyor“ dedi.