Rusya Hükümeti, Türkiye'den getirme yasağı kaldırılan ürünlerin listesini yayınladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 10 Mart () – Rusya Bakanlar Kurulu, Rusya hükümetinin Türkiye'den soğan, karnabahar ve brokoli dahil olmak üzere bazı ürünlerin sevkiyatına izin verdiğini bildirdi.

Bakanlar Kurulu'nun resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, "İmzalanan kararnameyle birlikte listeden bazı ürünler çıkartıldı. Özellikle taze veya dondurulmuş kuru ve yeşil soğan, taze veya dondurulmuş karnıbahar, brokoli ve bazı diğer ürünlerin sevkiyatına izin verildi" denildi.

Dün Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ve Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım yaptıkları telefon konuşmasında sanayi ve tarım ürünlerinin iki ülke pazarına erişiminin kolaylaştırılmasını görüştüler.