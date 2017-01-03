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Rusya Hava Kuvvetleri, 340 bin saatten fazla uçuş yaptı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Rusya Hava Kuvvetleri’nin 2016 yılında 340 bin saatten fazla uçuş yaptığı bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığının resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada, Hava Kuvvetleri birliklerinin hazırlanmasında...

Rusya Hava Kuvvetleri, 340 bin saatten fazla uçuş yaptı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Rusya Hava Kuvvetleri’nin 2016 yılında 340 bin saatten fazla uçuş yaptığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığının resmi internet sayfasında yayınlanan açıklamada, Hava Kuvvetleri birliklerinin hazırlanmasında toplam olarak 340 bin saatten fazla uçuş, 30 bin bombardıman ve 650 sorti yapıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl içerisinde ağırlıklı bölümü uzak mesafeli ve askeri nakliye uçakla yapılan uçuşlar olmak üzere 50’den fazla eğitim de düzenlendi.

2016 yılında Hava Kuvvetleri’nin yeniden silahlandırılması kapsamında Su-35S, Su-30SM, Su-34 tipi uçaklar, Ka-52, Mi-28N, Mi-26T, Mi-35M, Mi-8AMTŞ tipi helikopterler, S-400 füze sistemi dahil olmak üzere 350 tane aracın devreye girdiği de belirtildi.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl, 2015 yılında oluşturulan ve Hava Kuvvetleri, Hava Kalkınma Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri olmak üzere 3 çeşit Kuvvetten ibaret olan Rusya Hava Uzay Silahlı Kuvvetleri’nin devreye girdiği ilk yıl oldu.

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