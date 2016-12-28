Rusya halkı, Rusya, İran ve Türkiye birlikteliğine nasıl bakıyor... İşet cevabı

Rus resmi haber ajansı yaptığı ankette Türkiye, İran ve Rusya’nın Suriye konusunda ortak hareket etmesini, Rus halkının desteklediğini ortaya koydu.Ria Novosti 13 bin 436 Rusya vatandaşına "Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye konulu birliğinin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? " sorusunu sordu. Ankete katılan Rusların çoğu "Birliğin kurulması krizin çözülme yolunda önemli bir ara adım olacak" cevabı verdi.Ajans yaptığı anket ile "Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye konulu birliğinin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? " sorusuna yüzde 20.9 ile "Bu üçlü daha önce Rusya ve ABD'nin yapmayı başaramadığı şeyi başaracak”, yüzde 22.8 ile “Anlaşma Suriye'nin barış sürecinin ilerlemesine neden olmayacak” ve yüzde 56.3 ile “Birliğin kurulması krizin çözülme yolunda önemli bir ara adım olacak." sonuçlarına ulaştı.