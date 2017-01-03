Rusya, Halep’i mayınlardan temizliyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 3 Ocak () - Rusya Savunma Bakanlığı, resmi Vkontakte hesabında Halep’te yapılan istihkam faaliyetleri ve mayın temizleme resimlerini yayınladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri Uluslararası Mayın Temizleme Merkezi birliği uzmanları, Suriye’nın şehri Halep’in doğu mahallelerini adım adım mayınlardan temizlemeye devam ediyor“ denildi.
Geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Aralık 2016 tarihinden beri Rusya istihkam erlerin Halep’teki 1072 hektar toprak, 400 kilometreden fazla otoyol, yaklaşık 2200 binayı mayından temizlediklerini, 16 binden fazla patlayıcı unsuru etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 23 Aralık tarihinde Halep’in militanlardan kurtarılma operasyonunun sona erdiğini ilan etti ve Rus uzmanların, şehirde bulunan binaları mayından temizlediğini açıkladı.