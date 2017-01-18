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Rusya göçmen merkezine 500 binden fazla yabancı başvurdu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak () - Saharovo’da bulunan “Çok fonksiyonlu göçmen merkezi”ne 2016 yılında 500 binden fazla yabancı vatandaşın başvurduğu bildirildi. Rusya Göçmen Merkezi Basın Servisi’nden yapılan...

Rusya göçmen merkezine 500 binden fazla yabancı başvurdu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ocak () - Saharovo’da bulunan “Çok fonksiyonlu göçmen merkezi”ne 2016 yılında 500 binden fazla yabancı vatandaşın başvurduğu bildirildi.

Rusya Göçmen Merkezi Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Tek pencere rejiminde merkez, belge alımı için 422 bin talep aldı. Verilen belge sayısı 400 binin üzerine çıktı. 2016 yılında göçmen merkezinde 290 bin Rus dili, tarihi ve anayasa bilgileri testi düzenlendi. Sınavı başarıyla geçenlerin sayısı 200 bini aştı. Ayrıca, geçen sene 410 bin sağlık muayenesi yapıldı” denildi.

Açıklamada, merkezin bütün bir sene ziyaretçi sayısının fazla olmasına rağmen kesintisiz çalıştığını da belirtildi.

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