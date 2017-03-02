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Rusya, gıda yaptırımlarını kaldırmayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Mart () - Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Rus tarımcıların, yaptırımların kalkma ihtimalinden korkmaması gerektiğini belirterek, “Kimse yaptırımları iptal etmeyecek” dedi. Moskova’da düzenlenen...

Rusya, gıda yaptırımlarını kaldırmayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Mart () - Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Rus tarımcıların, yaptırımların kalkma ihtimalinden korkmaması gerektiğini belirterek, “Kimse yaptırımları iptal etmeyecek” dedi.

Moskova’da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Medvedev, Rusya’nın uyguladığı gıda yaptırımlarının kalıcı olduğunu ve iptal edilmeyeceğini söyledi.

Yaptırımlar sayesinde, Rus tarım sektörünün önemli oranda geliştiğine işaret eden Medvedev, “Yetkililerimiz bu yaptırımların kalıcı olması için gereken çalışmaları sürdürüyor.” dedi.

Ukrayna’daki faaliyetlerinden ötürü Batılı ülkeler Ağustos 2014’te Rusya’ya yönelik bir dizi yaptırım uygulamaya başlamıştı. Rusya da bu adıma karşılık olarak, kendisine yaptırım uygulayan ülkelerden bazı et, balık, süt, sebze ve meyve ürünlerinin ithalatını yasaklamıştı.

Rusya ayrıca, Kasım 2015’te yaşanan uçak krizi nedeniyle Türkiye’den de bazı gıda ürünlerinin ithalatını yasaklamış, ancak geçtiğimiz yıl iki ülke arasında yaşanan normalleşme süreciyle birlikte Türk narenciye ürünlerinin ithalatını tekrar serbest bırakmıştı.

Tarım Bakanı Aleksandr Tkachev de bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkenin sebze üretiminde öz yeterliliğinin geçen yıl yüzde 90 seviyelerine çıktığına işaret ederek, Rusya’nın uyguladığı gıda yaptırımlarının devam etmesini istediklerini söylemişti.

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