Rusya: Genelkurmay başkanları toplantısında Suriye ve Irak'taki güvenlik konularının görüşülmesi bekleniyor

Siyamend Kaçmaz, Moskova, 7 Mart () - Rusya, Türkiye ve ABD Genelkurmay Başkanları Antalya'da Suriye ve Irak'ı görüşüyorlar. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov Antalya'da Türkiye ve ABD'li mevkidaşlarıyla Suriye ve Irak'taki durumu görüşmek için biraraya geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleti Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Danford Antalya'da üçlü görüşme yapıyorlar. Toplantıda Suriye ve Irak'taki güvenlik konularının görüşülmesi planlanıyor" denildi.